Вітчизняна краса: в Україні зростає популярність косметики "made in Ukraine"

Найбільше шанувальників української косметики у Волинській і Хмельницькій областях.

Подорожчання іноземних косметичних засобів, а також товарний патріотизм, що прокинувся в українцях, призвели до подвоєння продажів місцевих виробників косметики.

За даними Держкомстату та оцінками асоціації " Парфумерія та косметика", якщо в 2015-му частка місцевої продукції становила 7,6% від усіх внутрішніх продажів, то в 2017-му вже практично кожна п'ята одиниця косметичного товару на вітчизняному ринку мала ярлик "made in Ukraine", повідомляє "Новое время". Таким чином продажі вітчизняної продукції зросли у 2,6 рази.

Згідно зі статистикою, найбільш віддані споживачі українських кремів і помад живуть у Волинській і Хмельницькій областях: там вітчизняні засоби займають найбільшу частку серед загальних продажів сегменту — 38% і 34% відповідно. Рідше всього вітчизняне купують споживачі в Вінницькій, Закарпатській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. У кожній з них подібних "шанувальників свого" — близько 2%, повідомляє видання.

Експерти пов'язують це з тим, що саме в ці регіони масово заходить постійно зростаючий нелегальний імпорт дешевої продукції з Польщі, Угорщини та Румунії.

Як повідомляв УНІАН, вчені з Гарвардського університету стверджують: у жінок, які користуються косметикою, академічна успішність вище.

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