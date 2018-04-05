Павлоградський суд повернув справу "Гіві" прокуратурі

Справу повернули, бо до суду надійшло повідомлення від СБУ про те, що Толстих був убитий, однак офіційного підтвердження цьому немає.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 5 квітня повернув прокурору провадження відносно бойовика Михайла Толстих на прізвисько "Гіві".

Про це повідомляє прес-служба суду.

Як пояснили в суді, справу повернули, бо до суду надійшло повідомлення від СБУ про те, що Толстих був убитий, однак офіційного підтвердження цьому немає.

"В судове засідання на 5 квітня 2018 року офіційного підтвердження смерті прокурором не надано", - наголошують в суді.

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Там зазначили, що за таких обставини суд не може закрити провадження у зв’язку зі смертю через відсутність офіційного її підтвердження, але й не може продовжувати розгляд провадження, оскільки Толстих, за даними обвинувачення, нібито проживає в окупованому Донецьку.

"В матеріалах провадження відсутні будь-які дані про оголошення Толстих М.С. в міжнародний або міждержавний розшук, що давало б можливість розглядати справу за відсутності обвинуваченого, як того вимагає КПК України", - пояснюють у суді.

За даними суду, таке рішення викликало невдоволення прокурора, і той пообіцяв його оскаржити.