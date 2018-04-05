На Великдень харків'ян будуть охороняти більше тисячі поліцейських

17:17, 05 квітня 2018
Суспільство
1022
фото УНІАН

Читайте такожВеликдень 2018: що має бути у святковому кошику для освячення (відео)

8 квітня на території Харківської області відбудуться поминальні заходи на території понад 120 кладовищ.

Стежити за порядком будуть 350 співробітників поліції, з них: 50 співробітників Управління патрульної поліції і територіальних відділів поліції і 100 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ.

Крім того, сформовані резерви з числа поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії, підрозділів поліції особливого призначення. Організовані додаткові слідчо-оперативні групи. Будуть залучені вибухотехніки та кінологи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Великдень 2018
Теги: #Харків#поліцейські#Великдень