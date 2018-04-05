На Великдень харків'ян будуть охороняти більше тисячі поліцейських

Охорону правопорядку будуть забезпечувати 1160 співробітників поліції і 160 військовослужбовців Нацгвардії.

У ніч на 8 квітня у понад 240 храмах Української православної церкви Харкова та області пройдуть святкові богослужіння. За попередніми даними, участь у них візьмуть близько 150 тис. громадян. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполиции в Харківській області.

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8 квітня на території Харківської області відбудуться поминальні заходи на території понад 120 кладовищ.

Стежити за порядком будуть 350 співробітників поліції, з них: 50 співробітників Управління патрульної поліції і територіальних відділів поліції і 100 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ.

Крім того, сформовані резерви з числа поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії, підрозділів поліції особливого призначення. Організовані додаткові слідчо-оперативні групи. Будуть залучені вибухотехніки та кінологи.