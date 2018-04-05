Хто такий Іван Бубенчик: журналісти дізнались подробиці з життя активіста Майдану (відео)

У правдивість заяв Бубенчика про вбивства правоохоронців на Майдані вірять не всі.

Журналісти зібрали дані про активіста Майдану Івана Бубенчика серед його оточення.

Дружина Івана Бубенчика Вікторія з гордістю показує журналістам нагороди чоловіка, якого підозрюють у вбивстві правоохоронців під час Євромайдану. Каже, державні він не так любить, як народні. Особливо радів, коли йому вручили народного героя, йдеться в сюжеті ТСН.

"Ніколи і нічого я не міг чекати від свого народу, ніж та нагорода... Мене емоції, напевно переповнюють", - заявляв Бубенчик.

Та на обличчі не сіпнувся жоден м’яз. Вікторія каже, її чоловік - емоційно стриманий і витривалий. Зайвого не говорить і не робить

До Революції гідності Іван Бубенчик керував риболовною школою у Львові. Однак армійське минуле не давало спокою, він вважав, що його військовий досвід неодмінно знадобиться на Майдані. І пішов у 9 сотню самооборони. Андрій Антонищак був сотником. Каже, новина про те, що Івана судять, стала шоком для всіх, хто стояв з ним пліч-о-пліч.

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"Свідомо чи несвідомо, помилково чи непомилково заявив, що буцімто у нього була зброя і він стріляв. Я думаю, що ці заяви, які він зробив, зробив з необачності, можливо, з якихось там мотивів героїзму", - переконує друг.

Каже, у них під час Майдану не було зброї. Звідки взявся автомат, Бубенчик теж раніше розповідав сам в інтерв’ю. "Прийшов хлопець і приніс у тенісній сумці", - повідомляв Іван.

Зброю цю знайшли, каже адвокат родин Небесної сотні. Це не зовсім автомат, а перероблений мисливський карабін "Сайга". Його власника встановили. У справі фігурує ще так званий спільник Бубенчика. І він, каже Титич, активно співпрацював зі слідством і свідчив проти Івана. А той на допити не з’являвся.

Адвокат каже, що кіношні зізнання Бубенчика слідчі теж вивчали, але дійшли висновку, що це байки - вони не відповідали фактам. Така ж думка виникла і в Юрія Берези, коли на початку АТО Бубенчик прийшов до нього в "Дніпро-1".

"Коли він прийшов у полк, то він дуже багато говорив зайвих слів стосовно когось він убивав. Я, наприклад, це сприймав, як вихваляння і я не вірю в те, що він убивав на Майдані. От це особисто моє переконання", - заявив Береза.

"Ні, ні, ні. Я не думаю, що це вихваляння. Він не така людина, яка почне просто хизуватись і пнути щоки", - стверджує бойовий командир Бубенчика.

Бойовий командир Бубенчика Володимир Шилов каже, Іван хороший стрілець, у полку його поважали - деякий час він навіть виконував обов’язки командира. І має загострене почуття справедливості.

"Абсолютно чесна людина. Дуже справедливий", - каже Шилов.

Пліч-о-пліч з батьком через Майдан пройшов син Юрій. Але у лютому 2014 він захворів і лишився у Львові. Що ж відбулося 20 числа, говорити не хоче, аби не нашкодити батькові. Єдине, каже, пишається ним.

"Батько вчив відповідати за свої дії: захищався - це не злочин", - переконаний син.