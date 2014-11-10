Загиблий 18-річний "кіборг" "Сєвєр" просив не оплакувати його

Про це в ефірі програми "Хоробрі серця" розповів боєць з позивним "Сталкер", знайомий із загиблим героєм ще з Євромайдану, повідомляє ТСН.

"Він завжди жартував про смерть. Він казав, що боги його люблять і що його ніколи не вб'ють", - розповів "Сталкер" .

За його словами, доля оберігала "Сєвєра" в найзапекліших сутичках на Майдані.

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"За весь час Майдану - а "Сєвєр" побував у найсерйозніших місцях - з ним не сталося практично нічого. Якщо у мене контузії, осколкові, кульові поранення, то у нього майже нічого не було. Потім він поїхав на фронт. Та перед цим він фактично зробив заповіт - попросив, щоб його ніхто не оплакував. Він був дуже життєрадісною людиною", - розповів побратим загиблого "кіборга".