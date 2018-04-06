Монахи на Рівненщині розповіли про головний секрет смачної паски (відео)

За словами монаха, немає особливого значення, скільки смаколиків буде додано до тіста.

У Дубенському чоловічому монастирі у Рівненській області розкрили головний секрет смачної паски.

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Ані купа смаколиків, ані якісне борошно не зроблять паску смачною без знання головного секрету. Ним поділилися з ТСН в чоловічому монастирі.

Ієромонах Миколай починає приготування паски із молитви. Загалом, інгредієнти традиційні, та головним секретом є позитивна атмосфера на кухні. Без злагоди не важливо і скільки смаколиків буде додано, зазначає монах.

Детальніше про процес приготування паски і поради монаха щодо свята– дивіться у сюжеті.