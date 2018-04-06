Монахи на Рівненщині розповіли про головний секрет смачної паски (відео)

11:59, 06 квітня 2018
Суспільство
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Ієромонах Миколай починає приготування паски із молитви / скріншот відео ТСН

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Ані купа смаколиків, ані якісне борошно не зроблять паску смачною без знання головного секрету. Ним поділилися з ТСН в чоловічому монастирі.

Ієромонах Миколай починає приготування паски із молитви. Загалом, інгредієнти традиційні, та головним секретом є позитивна атмосфера на кухні.  Без злагоди не важливо і скільки смаколиків буде додано, зазначає монах.

Детальніше про процес приготування паски і поради монаха щодо свята– дивіться у сюжеті.

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Новина в сюжеті: Великдень 2018
Теги: #Великдень#паска