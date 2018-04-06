До Надії Савченко приїжджала "швидка" - сестра

За словами Віри Савченко, у її сестри лікарі взяли аналізи.

До заарештованої народної депутатки Надії Савченко приїжджала "швидка".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила її сетра Віра Савченко.

"У Надії була швидка. Взяли аналізи. Зі мною лікарі говорити відмовилися", – йдеться у її повідомленні.

Наразі жодних подробиць щодо аналізів та самопочуття Надії Савченко Віра не повідомила.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.