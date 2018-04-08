Екіпажу судна «Норд» через дипломатів намагаються передати українські паспорти – постпред президента

Як зазначив представник президента в АРК, за виданими окупаційною владою ''аусвайсами'' моряків через адмінмежу Криму не пропустять.

Окупаційна влада Криму через адвокатів та дипломатів намагається терміново передати паспорти громадян України членам екіпажу затриманого 25 вересня судна «Норд».

Про це у Facebook повідомив постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін. За його словами, інформація, поширена сьогодні в ЗМІ щодо нібито наявної домовленості РФ з владою України про організований пропуск команди «Норда» через адмінмежу до Криму без належних документів є фейком.

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«За наявною інформацією окупаційна влада через адвокатів та дипломатів пробує терміново передати такі легальні документи (паспорти громадян України) з Криму для членів екіпажу. Бо дома у них вони звісно є та за ними їх пропустять в Крим через КПВВ без проблем. А за виданими окупаційною владою РФ ''аусвайсами'' ніхто нікого в Крим не пропустить, маємо чітку позицію ДПС України», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовне судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України.

Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту знаходився екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойовано до порту Бердянська, 30 березня на судно був накладений арешт.

6 квітня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави для затриманого капітана судна "Норд" Володимира Горобенка.

Напередодні повідомлялося, що екіпаж судна, за винятком капітана, відпустили на волю. Тим не менш, 10 квітня морякам слід з'явитися на допит до СБУ.

Увечері 7 квітня екіпаж судна «Норд» під прикриттям дипломатів спробував покинути Україну через ПП «Гоптівка» на Харківщині.