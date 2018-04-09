У Дніпрі відкрили безкоштовні курси мови жестів (відео)

10:58, 09 квітня 2018
Суспільство
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Курси, яких досі у місті ніколи не було, волонтери започаткували безкоштовно.

Навчання тільки стартували, але там уже справжній ажіотаж. Розмовляти руками йдуть учитися і медики, і вчителі, і навіть підприємці.

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Теги: #Дніпро#мова жестів#курси у Дніпрі