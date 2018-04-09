У Дніпрі відкрили безкоштовні курси мови жестів (відео)

Курси, яких досі у місті ніколи не було, волонтери започаткували безкоштовно.

Розмовляти мовою жестів. Відтепер у Дніпрі навчитись спілкуватися мовою жестів може кожен охочий. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Читайте такожУ Львові провели богослужіння мовою жестів (відео) Курси, яких досі у місті ніколи не було, волонтери започаткували безкоштовно. Навчання тільки стартували, але там уже справжній ажіотаж. Розмовляти руками йдуть учитися і медики, і вчителі, і навіть підприємці.

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