Під час обстрілу житлового кварталу Авдіївки загинули 4 людини, ще 7 - поранені (відео)
При обстрілі бойовиками житлового кварталу Авдіївки загинули 4 людини, ще 7 отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації. Згідно з повідомленням, обстріл стався рано вранці в південно-східній частині міста, коли "люди набирали воду на водонасосній станції, розташованій поруч з українським блокпостом".
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"Вони випустили по житловому кварталу 7 снарядів, в результаті чого загинули троє цивільних і один військовий. Ще 7 людей отримали поранення", - наголошується в повідомленні.
Крім того, серйозно постраждали комунікації та житлові будинки по вулиці Молодіжній.
Також в повідомленні говориться, що за інформацією оперативних служб та очевидців, снаряди прилетіли з боку Донецька - з території, контрольованої бойовиками.