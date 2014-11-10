З`явилися докази російського походження танків, які рухаються під Донецьком (фото)

13:54, 10 листопада 2014
Політика
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Військова техніка, яка рухається під Донецьком, прибула з Російської Федерації. Докази цього наводяться у Твіттері Conflict Reporter.

танки / Conflict Reporter

На знімках показано танки з маркуванням Російської залізниці, зроблені у Ростові (РФ), а поруч – таке ж маркування на танках, помічених у Донецьку у жовтні і 10 листопада.

Раніше у понеділок, 10 листопада, Петро Шеломовський і Саймон Островський повідомляли про 5 танків і 2 БТР, які рухалися через Донецьк із Шахтарська у західному напрямку, передає Українська правда.

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Островський також зазначав, що велика кількість важкої техніки невизначеного походження на контрольованих сепаратистами територіях сходу України виглядає як безцільна демонстрація сили.

У попередні два дні спостерігачі ОБСЄ фіксували рух декількох колон військової техніки, зокрема на східній околиці Донецька.

Бойовики заявили, що колона військової техніки належить самопроголошеній "Донецькій народній республіці".

"Заступник командувача військом ДНР" Едуард Басурін заявив, що ротація частини ополчення знадобилася через стрілянину в Донецьку. За його твердженням, підкріплення прийшло в місто із інших районів ДНР.

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