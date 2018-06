З`явилися докази російського походження танків, які рухаються під Донецьком (фото)

На знімках показано танки з маркуванням Російської залізниці, зроблені у Ростові (РФ), а поруч – таке ж маркування на танках, помічених у Донецьку у жовтні і 10 листопада.

Раніше у понеділок, 10 листопада, Петро Шеломовський і Саймон Островський повідомляли про 5 танків і 2 БТР, які рухалися через Донецьк із Шахтарська у західному напрямку, передає Українська правда.

Островський також зазначав, що велика кількість важкої техніки невизначеного походження на контрольованих сепаратистами територіях сходу України виглядає як безцільна демонстрація сили.

Another convoy of about a dozen military trucks with attached howitzers is waiting on the E entrance to #Donetskpic.twitter.com/I1awxYe4zf — Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) November 10, 2014

У попередні два дні спостерігачі ОБСЄ фіксували рух декількох колон військової техніки, зокрема на східній околиці Донецька.

Бойовики заявили, що колона військової техніки належить самопроголошеній "Донецькій народній республіці".

5 tanks spotted heading west out of #Shakhtarsk, 2 APCs flying Russian flag following close behind #ukrainepic.twitter.com/Fy91E9whsF — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) November 10, 2014

"Заступник командувача військом ДНР" Едуард Басурін заявив, що ротація частини ополчення знадобилася через стрілянину в Донецьку. За його твердженням, підкріплення прийшло в місто із інших районів ДНР.