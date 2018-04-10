Сервісні центри запустили серію нагадувань "Турбота це..." з відомими персонажами з 90-х

13:01, 10 квітня 2018
Суспільство
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Сервісні центри МВУ МВС запустили серію нагадувань &quot;Турбота це...&quot;

Команда сервісних центрів МВС переконана: незначні на перший погляд дії часто є вирішальними на дорозі. 

Також сервісні центри МВС з метою інформування громадян запустили онлайн-інструкцію, як отримати посвідчення водія вперше.

Тут можна знайти усю найважливішу інформацію: як правильно обрати автошколу, поради щодо підготовки до тесту з ПДР та перелік вправ, які необхідно вміти виконувати на іспиті, аби стати водієм.

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Теги: #МВС#правила ПДР