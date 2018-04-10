Сервісні центри запустили серію нагадувань "Турбота це..." з відомими персонажами з 90-х
13:01, 10 квітня 2018Суспільство
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Також сервісні центри МВС з метою інформування громадян запустили онлайн-інструкцію, як отримати посвідчення водія вперше.
Сервісні центри МВУ МВС запустили серію нагадувань "Турбота це..."
За вікном весна, а отже велосезон розпочинається. Сервісні центри МВС створили серію малюнків присвячену безпеці на дорозі для велосипедистів.
Команда сервісних центрів МВС переконана: незначні на перший погляд дії часто є вирішальними на дорозі.
Також сервісні центри МВС з метою інформування громадян запустили онлайн-інструкцію, як отримати посвідчення водія вперше.
Тут можна знайти усю найважливішу інформацію: як правильно обрати автошколу, поради щодо підготовки до тесту з ПДР та перелік вправ, які необхідно вміти виконувати на іспиті, аби стати водієм.
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