Сервісні центри запустили серію нагадувань "Турбота це..." з відомими персонажами з 90-х

Також сервісні центри МВС з метою інформування громадян запустили онлайн-інструкцію, як отримати посвідчення водія вперше.

За вікном весна, а отже велосезон розпочинається. Сервісні центри МВС створили серію малюнків присвячену безпеці на дорозі для велосипедистів.

Команда сервісних центрів МВС переконана: незначні на перший погляд дії часто є вирішальними на дорозі.

Також сервісні центри МВС з метою інформування громадян запустили онлайн-інструкцію, як отримати посвідчення водія вперше.

Тут можна знайти усю найважливішу інформацію: як правильно обрати автошколу, поради щодо підготовки до тесту з ПДР та перелік вправ, які необхідно вміти виконувати на іспиті, аби стати водієм.