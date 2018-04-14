У Львові відбулися урочистості з нагоди 106-ї річниці заснування Пласту (фоторепортаж)

З нагоди свята перед будівлею Ратуші на флагштоку розміщено пластове знамено

Сьогодні у Львові на площі перед пам’ятником Іванові Франку відбулись заходи з нагоди святкування 106-ї річниці заснування Пласту.

Також з нагоди свята перед будівлею Ратуші на флагштоку розміщено пластове знамено, повідомляє прес-служба ЛМР.

Святкування проходили у церкві святих Ольги і Єлизавети (площа Кропивницького, 1), на вул. Шептицьких, 16, на площі перед пам’ятником І. Франкові, потім вирушили на Личаківський цвинтар та у Львівський історичний музей (площа Ринок, 6).

Організаторами змагань є Станиця Львів Пласту Національної Скаутської організації України та 9 курінь УСП імені Софії Фредро-Шептицької «Одержимі» спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради.

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Після Служби Божої та традиційних церемоніалів біля пам’ятника Івану Франкові вже традиційним вимаршем пластуни вирушили до Личаківського кладовища для вшанування пам’яті полеглих героїв та засновників Пласту.

Станом на сьогодні у Пласті займається біля 300 дітей новацтва (діти віком від 6 до 12 років) та 1300 дітей юнацтва (віком від 12 до 16 років). Пластунів від 18 років є орієнтовно понад 200.

Нагадаємо, Пласт — національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі, на свідомих, відповідальних та повноцінних громадян місцевої, національної та світової спільнот, і на провідників українського суспільства. Перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912 року.