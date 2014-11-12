У звільненому від бойовиків Артемівську 19-річна дівчина підірвала гранату і вбила двох чоловіків

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області

"Водій від отриманих травм помер на місці, пасажир - у лікарні. Дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження з травматичною ампутацією руки", - йдеться у повідомленні

Читайте такожСБУ затримала інформатора терористів «Радугу»

Слідчий відділ Артемівського міськвідділу міліції проводить розслідування інциденту за двома статтями Карного Кодексу України — умисне вбивство та умисне тяжке ушкодження. Походження боєприпасу встановлюється.