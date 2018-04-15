Ілюстрацію українського художника з Харкова використав для обкладинки журнал Vogue (фото)

14:44, 15 квітня 2018
Суспільство
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Журнал Vogue використав для обкладинки ілюстрацію українського художника / фото instagram.com/stanislavsenchuk

Про це інформує портал «Букви».

«Травневий випуск BritishVogue надихає безліччю творчих переосмислень, включаючи цей графічний дизайн від Станіслава Сенчука», – йдеться в повідомленні на сторінці видання в Instagram.

До слова, Vogue вже не вперше використовує роботи Станіслава Сенчука для своїх матеріалів. У грудневому випуску журналу British Vogue також вийшов матеріал з ілюстрацією Сенчука.

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Також український художник співпрацює з Versace та іншими модними брендами, чудово вловлюючи і відображаючи неповторний стиль кожного з них.

Як повідомлялося, дім Versace збирається відмовитися від натурального хутра: Донателла Версаче вважає, що вбивати тварин заради моди неправильно.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що український художник Василь Колотуша створив обкладинку та ілюстрації для наповнення альбому нових каверів Елтона Джона Revamp.

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Теги: #Харків#обкладинка#художник