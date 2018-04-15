Ілюстрацію українського художника з Харкова використав для обкладинки журнал Vogue (фото)
Роботи українського художника з Харкова Станіслава Сенчука з'явилися на обкладинці травневого номера журналу Vogue Britain.
Про це інформує портал «Букви».
«Травневий випуск BritishVogue надихає безліччю творчих переосмислень, включаючи цей графічний дизайн від Станіслава Сенчука», – йдеться в повідомленні на сторінці видання в Instagram.
До слова, Vogue вже не вперше використовує роботи Станіслава Сенчука для своїх матеріалів. У грудневому випуску журналу British Vogue також вийшов матеріал з ілюстрацією Сенчука.
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Також український художник співпрацює з Versace та іншими модними брендами, чудово вловлюючи і відображаючи неповторний стиль кожного з них.
Як повідомлялося, дім Versace збирається відмовитися від натурального хутра: Донателла Версаче вважає, що вбивати тварин заради моди неправильно.
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