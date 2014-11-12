Військові РФ зґвалтували і вбили снайпера "ДНР" - ЗМІ

Про це пише координатор Inform Napalm Роман Бурко з посиланням на свої джерела в Донецьку.

"Місцеві кажуть, що вчора близько 17:00 на блокпосту бойовиків на перехресті вул. Орджонікідзе та Мелітопольська зникла снайперша ДНР. Пізніше її знайшли мертвою зі слідами зґвалтування. Серед місцевих сепаратистів кажуть, що зґвалтували військові РФ і викинули в зеленці неподалік від блокпоста", - пише Бурко.

Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, що цей район неодноразово фігурував у новинах.

Нещодавно було опубліковано відеодокази міжусобних сутичок та розборок між бойовиками в Донецьку. Раніше люди ставилися скептично до цих повідомлень.

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