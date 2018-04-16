Прокуратура домоглася довічного ув’язнення для одного з вбивць мера Старобільська

Другий учасник вбивства раніше був засуджений до 15 років ув’язнення, його вирок залишили без змін.

Одного з вбивць мера Старобільська Володимира Живаги за активної позиції прокуратури засудили до найсуворішого покарання – довічного позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба Прокуратури Луганської області, вироком суду першої інстанції двох вбивць Живаги було засуджено до 15 років позбавлення волі. Прокурори, однак, подали апеляційну скаргу з вимогою більш жорсткого вироку.

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«За принципової позиції прокуратури Луганщини суд апеляційної інстанції переглянув рішення Старобільського районного суду та частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора, ухваливши новий вирок, яким одного з вбивць мера наразі засуджено до найсуворішого покарання - довічного позбавлення волі. Стосовно другого учасника злочинної групи вирок суду залишено без змін», - зазначається у повідомленні.

У прокуратурі також повідомили, що кримінальне провадження стосовно організатора замовного вбивства виділено в окреме провадження, злочинця оголошено у розшук.

Як повідомляв УНІАН, мер Старобільська Луганської області Живага помер 22 лютого 2016 року в автомобілі «швидкої допомоги» від отриманих вогнепальних поранень в голову і шию.

26 лютого того ж року співробітники кримінальної поліції Головного управління Национальної поліції у Луганській області спільно з працівниками СБУ за підозрою у скоєнні вбивства затримали раніше судимого 22-річного жителя Марківського району. За словами затриманого, вбивство він скоїв з корисливих мотивів. Співробітники поліції 18 квітня затримали другого підозрюваного у вбивстві Живаги.

Слідством було встановлено, що двоє мешканців Луганщини застрелили посадовця, виконуючи замовлення на його вбивство.