Богомолець: Громадські організації та ГПУ виступили проти «наркотичних» ініціатив МОЗ

За її словами, громадськість протестує проти планів чиновників МОЗ легалізувати зберігання великих доз наркотиків, яких достатньо для роздрібної торгівлі.

Громадські організації та Генеральна прокуратура України виступили проти внесення Міністерством охорони здоров’я змін до наказу №188, які збільшують допустимі норми зберігання наркотиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

За її словами, громадськість протестує проти планів чиновників МОЗ легалізувати зберігання великих доз наркотиків, яких достатньо для роздрібної торгівлі.

«До мене продовжують надходити звернення від громадських організацій з усієї України з вимогою не допустити внесення МОЗом до наказу №188 змін, які грають на руку наркомафії», – повідомила парламентарій.

Вона зазначила, що кожна десята українська сім’я вже стикнулася з проблемою наркотиків, а якщо дозволити дрібним наркодилерам зберігати великі обсяги наркотиків, достатні для роздрібної торгівлі, ситуація може стати ще гіршою.

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«Громадські організації звертають увагу на те, що головними наркодилерами на низовому рівні є самі наркомани. За рік кожен з них «присаджує» на наркотики ще 5–6 молодих людей, а за деякими даними і 10–15 осіб. За даними дослідження інституту Горшеніна, вже кожна десята сім’я в Україні стикнулася з проблемою наркотиків. Якщо ж дозволити дрібним наркодилерам носити з собою обсяги наркотиків, яких достатньо для роздрібної торгівлі, це матиме непередбачувані наслідки. І що тепер: якщо біля школи хтось побачить наркомана з героїном чи «ширкою», його не зможуть навіть затримати?» – обурилася нардеп.

На її думку, запропонованими змінами до наказу №188, МОЗ активно нав’язує суспільству легалізацію наркотиків.

Також Богомолець сповістила, що наразі триває збір підписів під депутатським запитом до голови уряду Володимира Гройсмана з вимогою не допустити внесення змін до наказу №188.

Парламентарій також розповіла, що у відповіді ГПУ на запит щодо ініціативи МОЗ зазначено, що запропоновані розміри зберігання наркотиків не узгоджуються з тими, що розраховані на підставі наявної міжнародної практики, яка базується на визначеній добовій дозі за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.

«Генпрокуратура не підтримує зміни, запропоновані МОЗ», – констатувала Богомолець.