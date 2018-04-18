Панова не бачила: свідок обвинувачення у справі "українських диверсантів" у Криму змінила свідчення

Тепер свідок заявляє, що не бачила раніше на анексованому півострові підсудного громадянина України Євгена Панова, якого підозрюють у підготовці диверсій.

Свідок обвинувачення у справі «українських диверсантів» в анексованому Криму змінила показання.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе, яка захищає інтереси фігуранта цієї справи Євгена Панова.

За її словами, тепер свідок заявляє, що не бачила раніше на анексованому півострові підсудного громадянина України Євгена Панова, якого підозрюють у підготовці диверсій.

Сьогодні на засіданні суду допитали чотирьох свідків звинувачення, включно з понятим, а решта свідків істотних свідчень не надали, зазначила Дінзе.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня 2016 року в ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджували в російській спецслужбі, одним з організаторів запланованих терактів є затриманий Євген Панов - житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України.

Українська поліція, в свою чергу, відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.

16 квітня «кримському диверсантові» Панову зачитали обвинувальний вирок одразу за кількома статтями. Українця звинувачують, зокрема, у «підготовці диверсії в Криму в складі диверсійної групи».