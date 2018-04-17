"Кримському диверсантові" Панову зачитали обвинувальний вирок – правозахисники

Українця звинувачують, зокрема, у "приготуванні диверсії в Криму в складі диверсійної групи".

«Кримському диверсантові» Євгену Панову зачитали обвинувальний вирок одразу за кількома статтями.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» на сторінці у Facebook.

«Українцю Євгену Панову 16 квітня 2018 року в «суді» зачитали обвинувальний висновок. У тексті документа сказано, що ФСБ РФ звинувачує громадянина України Євгена Панова у "приготуванні диверсії в Криму в складі диверсійної групи". Крім того, українця звинувачують і "в контрабанді боєприпасів через митний кордон Митного союзу". Звинувачення висунуто відразу за кількома статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і п. «А» ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 30 і ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 222 КК РФ», - йдеться у повідомленні.

Правозахисники повідомляють, що Панова звинувачують у тому, що він, за версією слідства, планував диверсію на цивільних і військових об'єктах у Криму. У переліку місць, де нібито збиралися провести диверсії, - водопостачальне підприємство МУП «Переможний», російська військова частина № 46453, феодосійське управління «Чорноморнафтогаз», пороми порту «Крим» (м. Керч), підрозділи Міноборони РФ у Криму. Також у обвинувальному висновку зазначено, що "диверсанти" збиралися підірвати самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1».

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«В обвинувальному висновку сказано, що "Панов Є.О. був активним учасником організованої групи і має досвід ведення розвідувальної діяльності, управління безпілотними літальними апаратами, вогневої підготовки, управління транспортними засобами і орієнтування на місцевості". За версією слідства, Панов відповідав за проведення розвідки місцевості, а також за «прокладку маршруту слідування, зв'язок учасників організованої групи, які перебували на території РФ, з її керівниками, які перебували на території України, а також постачання їм боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

З обвинувального висновку випливає, що Панова затримали при в'їзді в Крим о 3-й годині ночі 7 серпня 2016 року, без визначення причин. Однак про саме затримання українця ФСБ РФ повідомила лише 10 серпня. Пізніше стало відомо, що саме з 7 по 10 серпня Євгена Панова жорстоко катували, щоб він дав потрібні для ФСБ свідчення.

Як повідомляв УНІАН 10 серпня 2016 року в ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджували в російській спецслужбі, «одним з організаторів планованих терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція, в свою чергу, відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.