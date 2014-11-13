Під час аварії літака глави "Total" у "Внуково" загинула стюардеса з України

В авіакатастрофі у московському аеропорту «Внуково», що сталася у ніч на 21 жовтня, загинула колишня тернополянка 39-річна Руслана Салук, яка понад десять років мешкала у Франції.

Про це пише "Нова тернопільська газета" на своїй сторінці у Facebook.

Народжена в Україні Салук носила прізвище чоловіка-француза Вервелле, мала французьке громадянство і працювала стюардесою у тамтешній компанії «XL Airways».

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У чартерному рейсі, який зазнав аварії у "Внуково", Руслана супроводжувала главу французького нафтового концерну «Total» Крістофа де Маржері. Троє членів екіпажу літака Falcon-50 (стюардеса і два пілоти) та пасажир загинули.

Мати загиблої стюардеси Марія Салук згадує, що Руслана сама обрала цей маршрут. "У доньки не було страху перед польотами, повторювала, що на землі у сотні разів більше аварій, ніж у небі. Найстрашніше, що пережила: три роки тому летіла через океан, був сильний шторм, пасажири хвилювалися, вона усіх заспокоювала, за це отримала подяку", - розповіла вона.

Розповідають, що Руслана часто літала до США (Нью-Йорка), на Карибські острови, до Таїланду, Індії, а в чартерні рейси до Росії почала літати недавно, французькій авіакомпанії було зручно відправляти її, оскільки знала російську мову і без перекладачів узгоджувала організаційні питання.

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Після одруження чоловік пропонував Руслані не працювати, а займатися домашніми справами. Якийсь час українка працювала в аптеці, а далі у пошуках цікавішої професії пішла навчатися на стюардесу. За короткий час досконало освоїла французьку та англійську мови, окрім того, знала польську і португальську, не забула українську та російську.

"Патрік (ред. - чоловік Руслани) розповідав, що у Франції не вщухають розмови про теракт, що Крістоф де Маржері нібито мав зустріч із Медведєвим щодо спаду ціни на нафту, що російська сторона залишилася незадоволеною перемовинами… Наразі триває слідство, але навряд чи коли-небудь довідаємося правду… Серце крається, що замість того, аби спробувати надати медичну допомогу потерпілим, працівники аеропорту чи хтось інший зняли з пілота дорогий годинник, із Руслани — кольє, зник її iPad із тисячами фотографій", - розповідає мати загиблої.

Нагадаємо, бізнесджет Falcon 50, на якому президент французького нафтового концерну Total Крістоф де Маржері, повертався до Парижа, розбився на злітній смузі аеропорту "Внуково", зіткнувшись зі снігоприбиральником.

Водій спецмашини Володимир Мартиненко, в крові якого виявили алкоголь, був узятий під арешт. Крім того, сьогодні ж генеральний директор аеропорту Андрій Дьяков та його заступник Сергій Солнцев залишили свої посади у зв'язку з катастрофою.