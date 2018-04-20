У російській школі регулярно б'ють учня через його українське коріння (відео)

Відео побиття однокласника діти зняли на телефон і виклали в Інтернет.

У Росії однокласники побили хлопчика через його українські корені, а відео знущань зняли на телефон і виклали в інтернет.

Читайте такожЗ'явилося відео з місця нападу в російській школі

Це сталося в одній зі шкіл селища Велика Іжора Ленінградської області, йдеться в сюжеті ТСН.

Шокуючі кадри оприлюднило російське інтернет-видання 47news. На них видно, як 12-річного учня забивають інші підлітки, дитину б'ють і руками, і ногами.

За матеріалами видання, мати хлопчика розповіла, що її сина били в школі регулярно, тому що він народився в Івано-Франківській області.

Жінка стверджує, що місцеві школярі постійно його обзивають "хохлом" і "ізгоєм", незважаючи на те, що батько хлопчика служить в російській армії.

За словами матері, Наталії, вона переїзала в Росію дев'ять років тому, працює соціальним працівником, чоловік військовослужбовець, повідомило російське видання.

"Ми сказали синові в бійки не вплутуватися і не відповідати. Коли він приходив із синцями, то нічого не говорив. Але в той день повернувся сильно побитим, і я пішла в школу. Там мені показали відео. Діти знімають таке і викладають в інтернет", - розповіла мати. За її словами, сина відправили додому, навіть не зателефонувавши ні їй, ні батькові.

Журналісти ТСН зв'язалися з мамою потерпілого хлопчика, яка підтвердила цю інформацію і наголосила, що її сина в школі били мінімум 20 разів.