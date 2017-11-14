"Если главный командир позовет в последний бой - дядя Вова, мы с тобой!": російські школярі заспівали пропагандистську пісню (відео)

Учні поліцейських класів волгоградської школи №44 і депутат Держдуми Ганна Кувичко записали "патріотичний" музичний відеокліп. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив російський блогер Андрій Кураєв.

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"Если главный командир позовет в последний бой - дядя Вова, мы с тобой!", - йдеться в тексті пісні.

"Не треба нікого кликати "в останній бій". Дядю Вово, будь мужиком: коли прийде термін, помри один, не забирай всю Росію із собою в могилу", - йдеться у повідомленні блогера.

Як повідомляв УНІАН, у школі підмосковного селища учням довелося протягом цілого дня на перервах слухати пісні Філіпа Кіркорова.