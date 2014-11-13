Україна не розглядатиме звернення бойовиків "ЛНР" про пенсії для окупованого Донбасу

Уряд не розглядатиме звернення терористичної організації «Луганська народна республіка» («ЛНР») щодо продовження фінансування соціальних виплат на підконтрольних бойовикам територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Звернення від неіснуючих організацій – це анонімка, яку можна не розглядати. Я таких організацій (ЛНР, ДНР - УНІАН) взагалі не знаю. Я вважаю, що ці організації терористичні», - сказав Гройсман.

При цьому він відзначив, що рішення уряду не фінансувати соцвиплати на підконтрольних бойовикам територіях є остаточним.

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«Уряд визначився щодо можливості фінансування соціальних виплат, і тут є лише один шлях – для того щоб гарантувати їх, потрібно, щоб люди проживали або переїхали на територію, підконтрольну українській владі», - сказав Гройсман, відзначивши, що уряд фізично не може забезпечити виплати громадянам на непідконтрольних територіях.

Віце-прем'єр також нагадав, що всі соціальні виплати громадянам, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях, і далі нараховуватимуться і будуть виплачені після звільнення цих територій.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України прийняв постанову про фінансування бюджетних установ і здійснення соціальних виплат населенню тих районів Луганської і Донецької областей, які не підконтрольні українській владі. В уряді відзначають, що громадянам дали час до 1 грудня. Якщо пенсіонер хоче і далі одержувати пенсію - він має виїхати на контрольовану територію, зареєструватися як переселенець, жити там і одержувати соцвиплати. Якщо ж не виїде - пенсію йому нарахують, але одержати він її зможе тільки тоді, коли його регіон буде звільнений.

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Як заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, до тих пір, поки території Донецької та Луганської областей контролюватимуться самозванцями, центральний бюджет туди не відправлятиме гроша.

Він нагадав, що відповідно до Мінських домовленостей Росія повинна була припинити підтримку терористів, а Україна – відновити контроль над територіями. «Виконайте домовленості, очистіть територію від цієї зарази, яку ви завезли, і не робіть людей заручниками своїх імперських амбіцій, тому що люди страждають», - сказав Яценюк.

Пізніше терористична організація «ЛНР» опублікувала звернення до керівництва України з проханням не припиняти соціальні виплати населенню на території, що контролюється бойовиками так званих «ЛНР» і «ДНР».