У Дніпрі лікарі швидкої допомоги влаштували флешмоб (фото)

Під час флешмобу працівники медичної допомоги вишикувалися в літери «SOS», а також в цифру «103».

Однією з найважливіших для великого міста професій є професія лікаря швидкої допомоги. Щоб нагадати суспільству про важливість своєї професії, працівники служби екстреної швидкої медичної допомоги влаштували незвичайний флешмоб.

Про це пише dnepr24.

Захід вирішили провести під стінами ДніпроОДА. Як повідомляє директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної ради Наталія Буряк, на сьогоднішній день в нашій країні відсутнє свято, присвячене екстренній медичній допомозі.

Саме тому дніпряни вирішили влаштувати свято самостійно і в честь цього організували флешмоб, який повинен привернути увагу громадськості.

Під час флешмобу працівники медичної допомоги вишикувалися в літери «SOS», а також в цифру «103», значення яких важко недооцінити у зв'язку з тим, скільки городян щодня згадують цей важливий номер з закликом про допомогу.