У Дніпрі лікарі швидкої допомоги влаштували флешмоб (фото)

18:50, 21 квітня 2018
Суспільство
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У Дніпрі лікарі швидкої допомоги влаштували флешмоб / фото Андрій Лисенко / dnepr24.com.ua

Однією з найважливіших для великого міста професій є професія лікаря швидкої допомоги. Щоб нагадати суспільству про важливість своєї професії, працівники служби екстреної швидкої медичної допомоги влаштували незвичайний флешмоб.

Про це пише dnepr24.

Захід вирішили провести під стінами ДніпроОДА. Як повідомляє директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної ради Наталія Буряк, на сьогоднішній день в нашій країні відсутнє свято, присвячене екстренній медичній допомозі.

Однією з найважливіших для великого міста професій є професія лікаря швидкої допомоги / фото Андрій Лисенко / dnepr24.com.ua

Саме тому дніпряни вирішили влаштувати свято самостійно і в честь цього організували флешмоб, який повинен привернути увагу громадськості.

Під час флешмобу працівники медичної допомоги вишикувалися в літери «SOS» / фото Андрій Лисенко / dnepr24.com.ua

Під час флешмобу працівники медичної допомоги вишикувалися в літери «SOS», а також в цифру «103», значення яких важко недооцінити у зв'язку з тим, скільки городян щодня згадують цей важливий номер з закликом про допомогу.

Під час флешмобу працівники медичної допомоги вишикувалися в цифру «103» / фото Андрій Лисенко / dnepr24.com.ua
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Теги: #Дніпро#швидка допомога#флешмоб#ДніпроОДА