ОБСЄ збільшить кількість своїх спостерігачів у Маріуполі
17:47, 13 листопада 2014Суспільство
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ збільшить кількість своїх спостерігачів у Маріуполі.
Місія ОБСЄ в Маріуполі розшириться / Фото УНІАН
Це питання обговорювалося на зустрічі міського голови Юрія Хотлубея та представників моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.
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"Керівник групи Джим Хант повідомив, що до 32 спостерігачів, які дислокуються в Маріуполі, незабаром приєднаються ще кілька десятків їхніх колег", - йдеться в повідомленні.
Імовірно, кількість членів групи зросте до 100 спостерігачів.
У зв'язку з цим мер Маріуполя та члени місії обговорили питання організації офісу, в якому могли б централізовано працювати спостерігачі.
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