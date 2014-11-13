ОБСЄ збільшить кількість своїх спостерігачів у Маріуполі

Це питання обговорювалося на зустрічі міського голови Юрія Хотлубея та представників моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

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"Керівник групи Джим Хант повідомив, що до 32 спостерігачів, які дислокуються в Маріуполі, незабаром приєднаються ще кілька десятків їхніх колег", - йдеться в повідомленні.

Імовірно, кількість членів групи зросте до 100 спостерігачів.

У зв'язку з цим мер Маріуполя та члени місії обговорили питання організації офісу, в якому могли б централізовано працювати спостерігачі.