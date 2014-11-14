Майстри престижного автосалону ремонтують техніку для АТО

Про це пише ТСН.День.

Одну з машин – вантажівку "Газон" - подарували салону автомайданівці, але переробляти її доведеться майже повністю. Після ремонту "Газон" поїде воювати в Луганську область.

Машини вистачить бійцям у кращому випадку на два місяці, адже у солдатів немає змоги берегти техніку. Переданий в АТО санітарний автомобіль "Рута", який у середині серпня в Михайлівському соборі благословляли на війну, та який пізніше вивозив поранених з Іловайська, вже чекає на ремонт в цій майстерні.

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Відремонтувати "Руту" мають до весни, її господарі переконані, що вона врятує ще не одне солдатське життя. Хлопці працюють до ночі абсолютно безкоштовно.

Волонтер Ігор насправді директор, але гайки теж крутить. Каже, намагаються зробити для солдатських машин більше, аніж просять. Кожну машину Ігор сам відвозить до АТО, бо важливо побачити, що відновлена машина потрапила в добрі солдатські руки.