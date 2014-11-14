Держдума Росії урізала соцвиплати кримчанам

Необхідність змін в законодавстві пов'язана з тим, що "до прийняття нових суб'єктів до складу Росії допомоги з безробіття для деяких категорій громадян були вищі, ніж у Росії", повідомляє ТАСС.

"Розмір допомоги з безробіття в Україні вищий, ніж у Росії, тому до 1 січня 2015 кримчани отримуватимуть ті виплати, які вони отримували відповідно до законодавства України", - пояснив віце-спікер Держдуми, член комітету з праці, соцполітики і справ ветеранів Андрій Ісаєв.

Крім того, у тих, хто до 2015 року придбав право на більш високий рівень допомоги, воно збережеться до того моменту, поки не буде втрачено. Відповідно, кримчани, які втратили роботу в новому році, будуть отримувати допомогу вже за російським законодавством. Сума допомоги наразі в Росії складає від 800 руб. до 4,9 тис. рублів.

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Держдума також ухвалила в першому читанні законопроект, що стосується монетизації та інвентаризації пільг в анексованому Криму. Згідно з документом, з 2015 року кримчани, які отримують соціальні пільги за українським законодавством, будуть переведені в категорії пільговиків вже за російськими законами. Крім того, написавши відповідну заяву, вони зможуть монетизувати певні пільги.

"В Україні існують тільки натуральні пільги, у нас же є право вибору - наприклад, або гроші чи ліки, або гроші чи санаторно-курортне лікування", - пояснив Ісаєв. Говорячи про категорії пільговиків, депутат уточнив, що "в українському законодавстві та російському вони різняться".