СБУ затримала на Донеччині двох найманців російських спецслужб
15:48, 15 листопада 2014Суспільство
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Контррозвідка СБУ затримала у Волноваському районі Донецької області двох громадян України, які за завданням російських спецслужб готували диверсії проти українських військових.
СБУ затримала двох розвідників ДНР / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час розвідувальної поїздки територією, що підконтрольна силам АТО, була затримана командир другої окремої розвідувальної роти 5-ї мотострілецької терористичної бригади «Оплот» з позивним «Пісатєль».
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Диверсантку затримано разом зі спільником, який збирав для неї інформацію про переміщення територією Донецької області підрозділів та формувань Збройних сил, Національної гвардії України, українських добровольчих батальйонів.
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