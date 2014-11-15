СБУ затримала на Донеччині двох найманців російських спецслужб

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час розвідувальної поїздки територією, що підконтрольна силам АТО, була затримана командир другої окремої розвідувальної роти 5-ї мотострілецької терористичної бригади «Оплот» з позивним «Пісатєль».

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Диверсантку затримано разом зі спільником, який збирав для неї інформацію про переміщення територією Донецької області підрозділів та формувань Збройних сил, Національної гвардії України, українських добровольчих батальйонів.