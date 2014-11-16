Україна посіла 6-е місце у пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2014"

За відгуками експертів, Україна виступила чудово, але завоювала тільки 6 місце, що явно не відповідає рівню виступу, передає "112 Україна".

Україна на "Дитячому Євробаченні" представляло дівоче тріо Sympho-Nick. Пісня Spring will come в їх виконанні прозвучала в фіналі шоу під номером 8. Символічно, що учасниці тріо - з різних регіонів: Марта Рак - львів'янка, Софія Куценко - харків'янка, Амалія Кримська із Сімферополя.

Українські виконавиці посіли шосте місце, обійшовши 10 країн-конкурентів (Білорусь, Нідерланди, Кіпр, Сербію, Грузію, Словенію, Швецію, Чорногорію, Сан-Марино і Хорватію). Всього в концерті брали участь співаки з 16 країн.

В конкурсі переміг італійський учасник Вінченцо Кантьелло, який набрав найбільше голосів з піснею "Ти моя перша велика любов".