У МЗС розповіли, коли українських туристів мають вивезти з Єгипту

Відпочивальники мали вилетіти ще 27 квітня.

Групу українських туристів, які застрягли в аеропорту єгипетського Шарм-ель-Шейха через зламаний літак, мають вивезти сьогодні, 29 квітня у другій половині дня.

Про це повідомив Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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"Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, 29.04 у другій половині дня", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, 29.04. у другій половині дня. pic.twitter.com/9kK8HAEIqO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) April 29, 2018

Нагадаємо, 27 квітня сотні українських туристів не змогли вилетіти з Шарм-ель-Шейха в Єгипті через те, що зламався літак. Туроператор замовив літак в єгипетської авіакомпанії Egypt Air, але, як стало відомо, львівський аеропорт не був готовий прийняти цей літак, тому виникло питання замовлення літака з України.

Пізніше туристів розмістили у готелі.

Частину відпочивальників відправили до Львова ввечері 28 квітня.