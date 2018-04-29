У МЗС розповіли, коли українських туристів мають вивезти з Єгипту

13:30, 29 квітня 2018
Суспільство
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У МЗС розповіли, коли українських туристів мають вивезти з Єгипту / facebook.com/varta1.com.ua

Групу українських туристів, які застрягли в аеропорту єгипетського Шарм-ель-Шейха через зламаний літак, мають вивезти сьогодні, 29 квітня у другій половині дня.

Про це повідомив Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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"Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, 29.04 у другій половині дня", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, 27 квітня сотні українських туристів не змогли вилетіти з Шарм-ель-Шейха в Єгипті через те, що зламався літак. Туроператор замовив літак в єгипетської авіакомпанії Egypt Air, але, як стало відомо, львівський аеропорт не був готовий прийняти цей літак, тому виникло питання замовлення літака з України.

Пізніше туристів розмістили у готелі.

Частину відпочивальників відправили до Львова ввечері 28 квітня. 

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Теги: #МЗС#Єгипет#туристи