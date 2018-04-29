Немає літаків: українські туристи зможуть вилетіти з Єгипту тільки завтра

Раніше туристична компанія повідомила про готовність вивезти групу українців, які продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, в другій половині дня в неділю.

Українські туристи не можуть вилетіти з Єгипту в Україну через відсутність літаків, виліт планується на 30 квітня.

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Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

«Ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється. Причина - відсутність літаків. Виліт планується на 30 квітня», - наголосив він.

За словами Кирилича, посольство України в Єгипті вживає заходів із врегулювання ситуації.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Кирилич заявляв, що туристична компанія повідомляла про готовність вивезти з Єгипту групу українців, які продовжують залишатися в Шарм-ель-Шейху, у другій половині дня неділі.

28 квітня з’явилась інформація про те, що 215 українських туристів, які другу добу очікують повернення до Львова з Шарм-ель-Шейха, вилетять о 18.00. Українці після неодноразового перенесення рейсів другу добу очікують на виліт у готелі.

Пояснюючи ситуацію, в МЗС зазначили, що виліт чартерного літака авіакомпанії Yan Air з 215 українськими туристами до Львова з аеропорту Шарм-ель-Шейх 27 квітня було затримано з технічних причин, при цьому через певні причини не зміг відлетіти в Україну і літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

Перший літак з українськими туристами вилетів з Єгипту до Львова вчора ввечері.