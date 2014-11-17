СБУ на Донбасі затримала групу бойовиків "ДНР"

Як повідомили у прес-центрі СБУ, групу бойовиків затримано поблизу міста Волноваха (Донецька обл.).

За наявними даними, троє затриманих входили до складу незаконних збройних формувань "ДНР". Усі вони мешканці Донецька.

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"Ще одного активного учасника злочинної діяльності терористичної організації "ДНР" контррозвідники СБУ затримали в районі Краматорська. Встановлено, що затриманий, 27-літній мешканець Донецької області пройшов спецпідготовку в Донецьку та входив до складу одного з незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Під час затримання у зловмисника вилучено диверсійні знаряддя.