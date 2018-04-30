У Києві на Трухановому острові шукач цінностей натрапив на схрон зі зброєю та вибухівкою

Випадкова людина з металошукачем знайшла пакунок із небезпечними предметами та повідомила поліції.

В Києві на Трухановому острові знайшли схрон зі зброєю, боєприпасами і вибухівкою. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Згідно з інформацією, вчора близько 20:00 вечора випадкова людина, яка шукала цінності за допомогою відповідного пристрою, знайшла пакунок із небезпечними предметами.

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На місце прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. При огляді речей виявили предмети, схожі на чотири корпуси гранат, запали, п’ять тротилових шашок, десять пострілів для підствольного гранатомета, п’ять магазинів до автомата та понад 1500 патронів різного калібру. Усе це відправили для проведення експертизи.

Матеріали внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Оперативники працюють над встановленням власника вилучених предметів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Голосіївському районі веслувальник на байдарці знайшов потопельника, який загинув за 3-4 місяці до того.