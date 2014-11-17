Влада готує рішення про компенсацію громадянам збитків від війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Українська влада готує рішення про компенсацію громадянам збитків, завданих воєнними діями», - зазначив він.

Читайте такожКабмін розгляне питання компенсації за втрату житла в зоні АТОЗа словами Лисенка, після прийняття цього рішення люди зможуть отримати матеріальне відшкодування та відремонтувати власне житло або придбати інше житло в безпечнішому місці.

Для отримання компенсації потрібно буде документально зафіксувати пошкодження та руйнування, зауважив Лисенко.