Влада готує рішення про компенсацію громадянам збитків від війни
13:57, 17 листопада 2014Суспільство
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Українська влада готує рішення про компенсацію громадянам збитків, завданих воєнними діями на сході України.
Влада готує рішення про компенсацію громадянам збитків
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Українська влада готує рішення про компенсацію громадянам збитків, завданих воєнними діями», - зазначив він.
Читайте такожКабмін розгляне питання компенсації за втрату житла в зоні АТОЗа словами Лисенка, після прийняття цього рішення люди зможуть отримати матеріальне відшкодування та відремонтувати власне житло або придбати інше житло в безпечнішому місці.
Для отримання компенсації потрібно буде документально зафіксувати пошкодження та руйнування, зауважив Лисенко.
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