Медики в Україні знову стануть військовозобов’язаними

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ з посиланням на в.о міністра охорони здоров’я України Василя Лазоришинця.

За його словами, медичний персонал буде братися на військовий облік за профілем підготовки та включатися до мобілізаційного резерву.

«До сьогодні залишається неврегульованим питання участі цивільних лікарів у наданні допомоги військовим пораненим в зоні АТО. Ми зіткнулись з проблемою, коли хірурга вищої категорії документально оформляють як фельдшера, як нижчий медперсонал. Так не має бути і ми цю ситуацію виправимо у найближчий час», - зазначив Лазоришинець.

Він підкреслив, що останні шість років у більшості медичних вишів не було військових кафедр і на сьогодні є прогалини з відповідними знаннями серед цивільних лікарів. Однак, за словами керівника міністерства, вже підготовлені відповідні нормативно-правові акти, які врегулюють це питання.

Лазоришинець також підкреслив, що цивільних лікарів більш активно готуватимуть до надання допомоги пораненим та населенню у військово-польових умовах.

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На його думку, сучасний рівень підготовки і кваліфікація медиків вже мають враховувати досвід, набутий військовою медициною під час АТО. За дорученням МОЗ України на цей час внесені відповідні зміни до усіх навчальних програм щодо включення військово-медичних питань до розділів: «Внутрішня медицина», «Хірургія», «Нейрохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Епідеміологія» тощо.Всі медики знову стануть військовозобов’язаними

Як повідомляв УНІАН, раніше радник президента України з гуманітарних питань Ольга Богомолець заявила, що в Україні кожен лікар має пройти військово-медичну підготовку.