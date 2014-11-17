Цього тижня циклон погіршить погоду в Україні

Сьогодні в Україні утримається переважно суха погода, лише на заході пройдуть дощі, а в Карпатах - з мокрим снігом.

Про це пише сайт opogode.

18 листопада циклон, який зародився над Італією, досягне України і тому почнуться опади. 18.11 - на півдні, півночі, заході і в центрі, 19.11 - у всіх областях, а на південному заході очікуються сильні опади, 20.11 - скрізь, крім північного сходу, 21.11 опади послабшають, а протягом 22-23.11 запанує високий атмосферний тиск і буде переважати суха повітряна маса.

Температура повітря буде поступово знижуватися. Вдень вона складе 0-7 градусів тепла, вночі від 4 тепла до морозу. З 20.11 знизиться на кілька градусів, вночі очікується 2 тепла - 4 морозу. Наприкінці тижня-2-8, місцями до 10-12 градусів, удень у другій половині тижня температура повітря знизиться до 3 морозу - 4 тепла.

Місцями виникатимуть тумани.

У Києві опади найбільш вірогідні 18, 19 і 20 листопада, в інший час - переважно без опадів. Температура повітря в столиці складе вночі 0-4 градуса тепла, вдень 3-5 градусів тепла, у другій половині тижня похолодає до невеликих морозів.