В Івано-Франківську вшанували пам’ять страчених націоналістів

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні біля пам’ятника Страченим під єврейською синагогою, де німці розстріляли 27 українських патріотів, відбулася поминальна панахида за участю духовенства, представників обласної і міської влади, громадських і політичних організацій, студентства та небайдужих жителів міста.

Учасники заходу згадували, що 14 листопада 1943 року під час оперети Ярослава Барнича «Шаріка» до українського театру ім. Івана Франка в Станіславові увірвались гестапівці й арештували понад 140 глядачів, серед яких були провідники ОУН та УПА. А 17 листопада під єврейською синагогою німці розстріляли 27 українських патріотів. Тепер на цьому місці встановлений пам’ятник, а вулиця носить назву Страчених націоналістів.

Читайте такожДень Червоних маків: у Києві вшанували пам’ять загиблих у війнах (фоторепортаж)Актори обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка сьогодні перед панахидою показали уривок з цієї оперети. Громадськість міста, представники влади, лідери політичних партій поклали вінки та квіти до пам’ятника Страченим, запалили свічки.

А о 16 годині учні загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська проведуть загальноміський збір-реквієм “Згадаємо всіх поіменно!”.

У заході взяло участь 200 людей.