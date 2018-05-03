Нардеп розповіла про погрози Найєму "з посиланням на Аллаха" та спроби нападників "домовитись"

Правоохоронці за підозрою у нападі на нардепа Мустафу Найєма затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України.

Народному депутату фракції "БПП" Мустафі Найєму, якого побили у Києві 30 квітня, погрожували по електронній пошті. Також були спроби з боку нападників Найєма "домовитися" через інших нардепів, які знайомі з Найємом, аби вмовити його забрати заяву.

Про це в ефірі "112 Україна" розповіла народний депутат від Світлана Заліщук.

"Я так само бачила певну інформацію щодо Мустафи, яку можна кваліфікувати як погрози, йому вони приходили на особисту пошту, з посиланням на Аллаха, на релігію, на віру, про те, що може бути покарання щодо його особистості, якщо він не забере заяву. Ми бачимо і такі спроби впливу на Мустафу. Я би говорила, що це реальні залякування", - сказала вона.

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"Я бачу спроби з боку підсудних домовитися через різні канали. У тому числі були спроби домовлятися, виходити на певних депутатів, які знайомі з Мустафою, для того, щоб Мустафа забрав цю заяву. Причому таких спроб через різних людей, родичів, знайомих, друзів налічується чимало. У нас були знайомі, які дзвонили в прокуратуру, і в прокуратурі були джерела, які говорили, що "на нас тиснуть", - додала Заліщук.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомед-Амін Саітов. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України й оголошено у розшук.

Як повідомив у Facebook член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, Саітов у день скоєння злочину вилетів літаком до Баку.

2 травня одному із затриманих за підозрою у побитті депутата - Магомеду-Саліху Саітову – суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язала Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти строком до 30 червня 2018 року.