У Найєма діагностували струс мозку

Спроби вплинути на лікарів з метою зміни діагнозу не матимуть успіху, наголосила депутат Червакова.

Лікарі діагностували струс мозку у побитого днями народного депутата України від фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафи Найєма.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила народний депутат від «БПП» Ольга Червакова.

«Сьогодні зранку відбувся консиліум лікарів, який чітко і однозначно підтвердив діагноз - струс мозку. Це означає, що будь-які спроби фігурантів цього кримінального провадження вплинути на лікарів з метою зміни діагнозу або зменшення наслідків, не будуть мати успіху», - сказала парламентарій.

Червакова додала, що у колегіальному рішенні лікарів йдеться про струс мозку середньої тяжкості. «Я маю сподівання, що цей дігноз не буде ставитися ніким під сумнів», - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Читайте такожОдного з підозрюваних у нападі на Найєма відправили під домашній арешт

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомед-Амін Саітов. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України, і оголошено у розшук. Як повідомив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко у Facebook, що Саітов в день скоєння злочину вилетів літаком до Баку.

Сьогодні, 2 травня, одному із затриманих - Магомеду-Саліху Саітову - судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язала Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти строком до 30 червня 2018 року.