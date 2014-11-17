На Харківщині п'яні офіцер та двоє сержантів вбили солдата

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Правоохоронці встановили, що солдата вбили після сварки, пострілом із автомата. Після цього підозрювані самовільно залишили місце дислокації військового підрозділу.

Порушено справу за фактами умисного вбивства та дезертирства.

Вбивць затримали. Їм вже оголосили про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

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Журналістка СТБ Маша Малевська на своїй сторінці у Facebook повідомила деталі цієї події. За її даними, внаслідок сутички військових є ще й поранений.

"Капітан, тільки отримав майора. І два сержанта. П'яні. Сильно хотілося пригод. Стали задирати солдат, майор в угарі кричав про "Рассею", пацани намагалися сперечатися. У підсумку двох контрактників вивели в поле і розстріляли. Хлопець із Кременчука, 32 роки, Стас - впав першим, фактично накрив собою товариша. Той теж упав, прикинувся мертвим. Майор сказав віднести на кордон - в рів, закопати. Поки тягли, виявили, що один живий. "Ламай шию!". Хлопець вчасно зорієнтувався - вдарив першим, в одних кальсонах втік", - написала журналістка

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