Україна заборонила ввезення пропагандистських книг з РФ про віщого Олега та княгиню Ольгу

Держкомтелерадіо не дав дозвіл на ввезення до України 4 найменувань книжної продукції з Російської Федерації.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України не дозволив ввезти в Україну російські книги про віщого Олега та княгиню Ольгу.

Про це повідомили у прес-службі Держкомтелерадіо.

«Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Форс Україна» у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора книги Михайла Задорнова, Валентина Гнатюка та Юлії Гнатюк «Руны Вещего Олега» (видавець - «Центрполиграф») у кількості 2 тис. примірників, ТОВ «Якабу Трейд» - на ввезення книги Андрія Десницького «Христианство. Настоящее. Россия, XXI век» (видавець – «РИПОЛ класик») у кількості 10 тис. примірників, а також ТОВ «Форс Україна» - на ввезення книг Єлизавети Дворецької «Ольга, княгиня воинской удачи», Миколи Леонова, Олексія Макеєва «Опасная масть» (видавець - ТОВ «Э») у кількості по 2 тис. примірників кожна», - йдеться у повідомленні.

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Як пояснили у Держкомтелерадіо, наказ про відмову видано на підставі рішення експертної ради з питань аналізу та оцінки видавничої продукції. Більшість членів експертної ради визнали невідповідність цих видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України. Експерти побачили у виданнях ознаки пропаганди держави-агресора, наголошується у повідомленні.

У Держкомтелерадіо зауважили, що з 22 травня 2017 року суб’єктам господарювання надано дозволи на ввезення понад 11 тисяч найменувань видавничої продукції з території держави-агресора, а також з тимчасово окупованих територій України. Водночас надано 43 відмови на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

***1 січня 2017 року набув чинності закон України «Про внесення змін у деякі закони України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту». Відповідно до закону, не може бути ввезена на митну територію України видавнича продукція, яка за своїм змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави; пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та їхню символіку; розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу; посягає на права і свободи людини; пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України; використовує шаржування державних символів України (Державного герба, Державного прапора, Державного гімну) у будь-якому вигляді.