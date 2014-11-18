Заблоковано понад 1 млн доларів на рахунках бойовиків

Український хакер Євген Докунін повідомив, що за останні п'ять місяців на рахунках бойовиків заблоковано більше 1 мільйона доларів.

Останнім досягненням хакерів стало блокування webmoney і Яндекс-гаманців терористів так званої Харківської народної республіки.

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Про це Докунин повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що українські хакери заблокували майже півсотні сайтів бойовиків. Не працювали такі сайти: без вести.рф, ungu.org, pravdatoday.info, bne.su, lvs-global.ru, slemtt.myjino.ru, odessa-antimaydan.com, новорус.рф, novorossia.co, nol.su, dnrepublic.info, ukrnovosti.info, donetsk-gov.su і k61.dn.ua.