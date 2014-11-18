Україна увійшла в сотню країн, які найбільш постраждали від тероризму

За даними інституту, які наводить Новое Время, в 2013 році смертність від терактів зросла на 61%. В результаті терактів загинули майже 18 тис. осіб. 82% всіх терактів сталися в п'яти країнах: Іраку, Афганістані, Пакистані, Нігерії та Сирії. Ірак найбільш постраждав від терористів. За даними дослідників, у цій країні було скоєно понад 2,5 тис. терактів, від яких загинули 6,4 тис. осіб.

Відповідальність за більшість атак покладається на угруповання Талібан, Боко Харам, Ісламська держава і Аль-Каїду.

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Україна займає 51 місце з 162 у рейтингу країн, найбільш постраждалих від тероризму. В 2013 році в 24 країнах вперше відбулися теракти, в яких загинули більше 50 осіб. Ще 75 країнам світу вдалося уникнути таких подій.

Експерти відзначають, що число загиблих в результаті терактів в 40 разів менше чисельності жертв рядових умисних вбивств.