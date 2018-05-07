Прокуратура повідомила про підозру жінці, яка в групі з іншими зловмисниками напала на учасника АТО Вербича (відео)

Співробітники СБУ затримали її у Харкові, готується клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

Київська місцева прокуратура № 7 повідомила про підозру жінці, яка в групі з іншими зловмисниками напала на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича у Києві 2 травня.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«У понеділок, 7 травня, Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 25-річній жінці, яка у групі з іншими зловмисниками вчинила напад на учасника АТО у Києві на Подолі 2 травня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, шо співробітники Служби безпеки України затримали її у Харкові.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

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На даний час готується клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники злочинної групи.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України.

Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

7 травня СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі Вербича є громадянин Росії.