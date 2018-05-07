Українські "Північні соколи" із вічної мерзлоти після ювілейної експедиції повернулися додому (відео)

Це одні з найкращих льотчиків у світі , яким довіряють спецоперацію у Гренландії.

6 травня в Україну повернулися військові льотчики транспортної авіації Повітряних Сил ЗС України, які на острові Гренландія на військово-транспортному літаку Іл-76 впродовж чотирьох тижнів виконували завдання спільної українсько-данської операції з перевезення пального «Північний сокіл — 2018».

Про це розповідається на офіційному сайті МО України.

Слід зауважити, що українські військові льотчики вже десятий рік поспіль в екстремальних полярних умовах на острові Гренландія беруть участь в українсько-данській операції з перевезення пального літаком з авіабази ВПС США «Туле» на данську полярну станцію «Норд».

Очолював роботу українських авіаторів полковник Сергій Артеменко.

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Під час урочистої зустрічі на військовому майданчику аеродрому «Бориспіль», полковник Сергій Артеменко подякував особовому складу за успішні показники та високу льотну майстерність під час проведення українсько-данської операції «Північний сокіл — 2018».

Десятий рік поспіль екіпажі бригади транспортної авіації з Мелітополя демонструють високий професіоналізм при здійсненні польотів у важких полярних кліматичних умовах. Практично за неповний місяць військові льотчики налітали понад 100 годин у полярному небі, загалом було здійснено більше 25 місій, що склало понад 50 рейсів з авіабази ВПС США «Туле» на данську полярну станцію «Норд» на острові Гренландія. При цьому було перевезено 718588 літрів пального у внутрішніх баках літака та понад 25 тонн іншого вантажу.

"Ми літали щодня по два рейси. Польоти дуже ускладнювали обмежена видимість, безорієнтирна місцевість, магнітне схилення, віддаленість запасних аеродромів, швидка зміна метеорологічних умов, а також складне обслуговування авіаційної техніки та обмежена кількість навігаційних засобів", — зазначив керівник операції.