Завтра в Україні буде мокрий сніг та ожеледиця

Температура повітря буде низькою, вночі 0-6 морозу, вдень від 3 морозу до 4 тепла.

Про це пише сайт opogode.

У західній частині очікуються сніг, мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі 0+5, вдень +4+9, на Закарпатті до +10 градусів.

У північних областях переважатиме несприятлива погода, сніг, мокрий сніг та дощ, поривчастий вітер, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі 0-6 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 4 тепла.

У центральних областях сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень -1+4 градуси.

На сході України сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, сильний вітер. Температура повітря вночі 0-6 градусів морозу, вдень 0+6 градусів.

У південній частині мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі -2+5, вдень 2-7 тепла, в Криму до 9-11 градусів тепла.

У Києві пануватиме волога холодна погода, сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі -1-3, вдень 0+3 градуси.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.