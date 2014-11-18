Завтра в Україні буде мокрий сніг та ожеледиця
19 листопада, в День працівників української Гідрометслужби, в Україні переважатиме проблемна погода. Пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, посилиться вітер до штормових значень.
Температура повітря буде низькою, вночі 0-6 морозу, вдень від 3 морозу до 4 тепла.
Про це пише сайт opogode.
У західній частині очікуються сніг, мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі 0+5, вдень +4+9, на Закарпатті до +10 градусів.
У північних областях переважатиме несприятлива погода, сніг, мокрий сніг та дощ, поривчастий вітер, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі 0-6 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 4 тепла.
У центральних областях сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень -1+4 градуси.
На сході України сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, сильний вітер. Температура повітря вночі 0-6 градусів морозу, вдень 0+6 градусів.
У південній частині мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі -2+5, вдень 2-7 тепла, в Криму до 9-11 градусів тепла.
У Києві пануватиме волога холодна погода, сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі -1-3, вдень 0+3 градуси.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.