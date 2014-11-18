Львівська облрада просить позачергово переатестувати місцевий "Беркут"

Як передає кореспондент УНІАН, за дане звернення сьогодні під час сесії Львівської обласної ради проголосував 71 депутат.

Депутат Львівської облради Олександр Ганущин заявив на сесії, що попередню атестацію батальйону провели таємно, водночас ЗМІ повідомляють про причетних службових осіб колишнього "Беркуту" до звірств, вчинених на Майдані.

«Тишком у квітні МВС провела атестацію усього складу "Беркуту" в тому числі і львівського. В тому числі і тих, хто підпадає під визначення "звірі у погонах". Вже деякі з них до речі, в розшуку. З того часу, принаймні у Львові, громадські активісти ставили питання "руба" перед обласною міліцією і вона була вимушена писати нагору про повторну переатестацію. Тепер у Авакова це просить і Львівська обласна рада. Сподіваюсь на швидкі рішення МВС з цього приводу і на те, що в склад комісії по переатестації будуть включені громадські активісти”, - зазначив Ганущин.

У своєму зверненні до керівника МВС депутати обласної ради наголошують, що переатестація бійців львівського спецпідрозділу «Беркут» була проведена «без залучення громадських активістів у ролі спостерігачів».

Читайте такожБійці ліквідованого спецпідрозділу "Беркут" беруть участь в АТО на Донбасі - Пашинський«У ролі консультантів членів комісії були особи, які безпосередньо причетні до бійні на Майдані, що викликає сумніви в її належному проведенні. Головним критерієм вдалої переатестації після революційного Майдану був спільний страх керівництва й підлеглих за вчинені проти майданівців злочини і спільні ж спроби їх приховати. Зараз відбувається перепризначення працівників спецпідрозділу, яке завершиться через два тижні. Начальник ГУ МВС України у Львівській області на початку жовтня надіслав листа міністру внутрішніх справ із клопотанням про призначення та проведення позачергової переатестації працівників колишнього «Беркута». Однак реакції з міністерства досі немає. Якщо її не буде впродовж двох тижнів, усіх працівників спеціального батальйону міліції ГУ МВС у Львівській області переведуть у новостворений підрозділ. У такий спосіб керівництво Міністерства внутрішніх справ України засвідчить своє небажання розкрити злочини, що їх скоїли бійці «Беркута» на Майдані», – йдеться в ухваленому зверненні депутатів.

Депутати просять Авакова невідкладно призначити проведення позачергової атестації та доручити включити у склад комісії з атестування представників громадськості.