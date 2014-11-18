Солдат Нацгвардії, що вдарив затриманого біля АП, отримав 5 нарядів позачергово

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Співробітник, який наніс удар коліном затриманому, встановлений. Це 20-річний солдат полку караульної служби Національної гвардії. Він пояснив свої дії тим, що затриманий погрожував йому тілесними ушкодженнями. Оскільки цей солдат проходить строкову службу і вже служить півтора року, то звільнення для нього було б радістю. Тому йому дали п'ять позачергових нарядів та провели виховну бесіду про недопустимість подібної поведінки. Складу злочину в його діях немає, оскільки він не наніс важких тілесних ушкоджень затриманому”, - сказав Геращенко.

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Як повідомлялося, 14 листопада міліція затримала 16 осіб, які намагалися знести паркан під Адміністрацією президента.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що під час затримання один із бійців спецпідрозділу повівся немотивовано й неприпустимо - вдарив коліном затриманого.

Глава МВС призначив службове розслідування і пообіцяв покарати правоохоронця, який ударив одного із затриманих під АП.