В Умані затримали пенсіонера з гранатометом
18:52, 18 листопада 2014Суспільство
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У місті Умань Черкаської області в районі залізничного вокзалу співробітники міліції сьогодні затримали пенсіонера, який ніс гранатомет.
Пенсіонер переносив гранатомет / УНІАН
Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело в УМВС в Черкаській області, чоловіка з тубусом ручного гранатомета в руках помітили перехожі і викликали міліцію.
Як з'ясували правоохоронці, чоловік є відомим у місті волонтером. Він ніс відстріляний тубус від ручного гранатомета «Муха» та пакет з набоями до автомата АК-47. Пенсіонер розповів, що ніс цю зброю у місцевий музей, щоб здати їх у якості експонатів.
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Міліція наразі з'ясовує всі обставини цього інциденту, а вилучену зброю направлено на експертизу.
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