В Умані затримали пенсіонера з гранатометом

Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело в УМВС в Черкаській області, чоловіка з тубусом ручного гранатомета в руках помітили перехожі і викликали міліцію.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік є відомим у місті волонтером. Він ніс відстріляний тубус від ручного гранатомета «Муха» та пакет з набоями до автомата АК-47. Пенсіонер розповів, що ніс цю зброю у місцевий музей, щоб здати їх у якості експонатів.

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Міліція наразі з'ясовує всі обставини цього інциденту, а вилучену зброю направлено на експертизу.